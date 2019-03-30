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«2+1» от Посуэло: видео невероятного дебюта испанца за «Торонто» в MLS

«2+1» от Посуэло: видео невероятного дебюта испанца за «Торонто» в MLS
Футбол / Прочие турниры

Официальный «Твиттер» MLS опубликовал видео дебюта испанского полузащитника Алехандро Посуэло за «Торонто».

Первый матч в новом клубе 27-летний хавбек провёл сегодня ночью против «Нью-Йорк Сити». Канадский клуб одержал уверенную победу, разгромив соперника со счётом 4:0. Испанец поучаствовал в трёх голах команды. На свой счёт он записал два результативных удара (один — с пенальти) и голевую передачу. Однако игра футболиста запомнилась не только этим.

Нарезка моментов с игрой Посуэло в матче с «Нью-Йорк Сити» доступна в "Твиттере" MLS.

В «Торонто» испанский полузащитник перешёл из «Генка» меньше двух недель назад за 9 млн евро. Ранее он также выступал за «Бетис», «Суонси Сити» и «Райо Вальекано».

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