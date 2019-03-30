«Динамо» — «Локомотив»: Миранчуки и Смолов — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Шунич, Козлов, Теттех, Юсупов, Грулёв, Жоаозиньо, Марков, Луценко.

Запасные: Лещук, Кардозу, Темников, Панченко, Соу, Рауш, Липовой.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Рыбусь, Лысов, Михалик, Лапшов, Фернандеш, Кварацхелия, Тарасов, Тугарев, Эдер, Жемалетдинов, Рыбчинский.