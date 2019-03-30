Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Хетафе» — «Леганес». 30 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент предложил услуги Погба «Реалу»

Агент предложил услуги Погба «Реалу»
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Реал», сообщает Marca.

По информации издания, услуги 26-летнего хавбека «Королевскому клубу» предложил агент Мино Райола. Стороны уже обсуждали в двух телефонных разговорах возможность этого трансфера. Агент сообщил «сливочным», что его клиент готов перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

В нынешнем сезоне Погба провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, отметился 14 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 90 млн. Контракт игрока с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее заинтересованность в подписании Погба проявлял «Ювентус», за который футболист выступал в период с 2012 по 2016 год.

«Реал» готов заплатить за Погба € 145 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент