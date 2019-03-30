«Реал» готов заплатить за Погба € 145 млн

«Реал» намерен предпринять попытки подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.

По информации издания, летом «королевский клуб» будет готов выложить за 26-летнего хавбека «красных дьяволов» € 145 млн. Француз стал для «сливочных» одной из приоритетных трансферных целей в межсезонье.

В нынешнем сезоне Погба провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей. В них он отметился 14 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 90 млн. Контракт игрока с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года. В подписании француза также заинтересован его бывший клуб — «Ювентус», за который он выступал в период с 2012 по 2016 год.