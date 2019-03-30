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Источник: в «Реале» недовольны игрой Крооса, будущее футболиста определит Зидан

Источник: в «Реале» недовольны игрой Крооса, будущее футболиста определит Зидан
Футбол / Англия

Руководство «Реала» осталось недовольно выступлениями в текущем сезоне полузащитника команды Тони Крооса, сообщает El Confidencial.

По сведениям источника, в «Королевском клубе" готовы рассмотреть вопрос о продаже 29-летнего хавбека ближайшим летом. Тем не менее итоговое решение по будущему немецкого игрока будет принимать главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. За ситуацией с футболистом уже следит «Манчестер Сити», где его желает видеть наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 36 играх в составе «Реала». В них он отметился 1 результативным ударом и 5 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость футболиста — € 80 млн. На «Сантьяго Бернабеу» он перебрался летом 2014 года из «Баварии» за € 25 млн.

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