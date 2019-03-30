Хохлов: «Динамо» опять подвела реализация, давайте забудем про еврокубки

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение (0:1) в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«По игре в целом всё неплохо, но в очередной раз подвела реализация. Футбол – это забитые голы, надо забивать, чтобы добиваться победы. Почему так много фолили? Просили вступать в прессинг, активно вернуть мяч. Но такие игры, дерби, эмоции зашкаливают. Поэтому и фолили. Еврокубки? Давайте забудем про еврокубки, мы сейчас за них не боремся.

Как улучшить реализацию? Не могу ответить, потому что моментов мы создали на весь сезон. Только их забивать нужно. Я же не даю установку не забивать. Мы отрабатываем моменты, моделируем ситуации. Но проблемы с реализацией есть, признаю.

Мы даём шанс молодым, у нас сегодня играли молодые футболисты. Хорошо знаю нашу молодёжную команду. Если игрок оттуда будет готов выходить в РПЛ, он выйдет. Нельзя просто так взять и поставить, он должен соответствовать уровню", — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.