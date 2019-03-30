Коутиньо, Месси и Суарес — в атаке «Барселоны» на матч с «Эспаньолом»

«Барселона» в своём «твиттере» объявила стартовый состав на матч 29-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».



В атаке сине-гранатовых в дерби сыграют Филиппе Коутиньо, Лионель Месси и Луис Суарес.



Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Луис Суарес.



Матч «Барселона» – «Эспаньол» состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.



Обслужит матч бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему помогут Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон. Резервный арбитр – Антонио Сантос Парханья.

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