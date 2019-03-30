Кононов: у «Спартака» все игры эмоциональные, и матч с «Ахматом» — не исключение

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу со счётом 3:1 в выездном матче РПЛ с грозненским «Ахматом».

«У нас все игры эмоциональные, и эта — не исключение. В Грозном всегда болеют преданно, громко, заставляя команду играть на пределе возможностей. Мы готовились к этому матчу и ожидали, что будет непросто.

Поединок выдался нервным с обеих сторон, как следствие — технические и позиционные ошибки. Но в целом мы довольны, что выиграли и набрали три очка.

Ошибки при выходах из обороны? Наверное, это вызвано чрезмерным волнением. И плюс техническое исполнение. Но ничего, через эти ошибки будем двигаться дальше, учиться, исправлять их и не повторять», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».