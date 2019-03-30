«Спартак» должен благодарить Семёнова. Он в одиночку принёс результат

От «Ахмата» до «Ахмата»

«Ахмат» в последнее время стал для «Спартака» жутко неудобным соперником, да ещё и с особой историей. Именно поражение от грозненцев в середине сентября стало отправной точкой необратимых процессов, приведших к отставке Карреры. Тогда, осенью, красно-белые проиграли дома 1:2, Глушаков и Ещенко вскоре поставили знаменитые «лайки» и отправились в дубль, а другой ветеран Комбаров, отыгравший очень слабо, просто сел на замену. Началась всеобщая паника и война, у которой мог быть лишь один исход.

Сейчас история словно закольцевалась. Волею судьбы с первых минут на поле оказался как Глушаков (ведь Зобнин и Фернандо травмированы, а Ханни дисквалифицирован), так и Комбаров (ведь Айртон также получил повреждение и слишком мало тренировался). Для красоты сюжета не хватало разве что Ещенко. И тогда бы стартовому составу «Спартака» можно было поставить ещё один жирный, огромный «лайк».

Обилие потерь – проблема, но…

Да, Кононову в этот раз вообще пришлось тяжко: количество выбывших зашкаливало. Помимо Зобнина, Ханни и Айртона можно вспомнить ещё Кутепова, вместо которого пришлось выпускать Боккетти. Только понимание кадровой ситуации пришло к тренерскому штабу не в последний момент, а ещё две недели назад, в самом начале международной паузы. Соответственно, у «Спартака» хватало времени, чтобы приспособиться и наиграть оптимальный стартовый состав.



Что сделал Кононов? Он не решился делать резкие шаги (например, добавлять в среднюю линию Умярова) и опять доверился схеме 4-4-2, выпустив в опорную зону Гулиева и Глушакова. Во всех предыдущих матчах при такой расстановке центр поля красно-белых оказывался чересчур уязвимым, тем более в случаях, когда на поле выходил капитан – не самый мобильный и работоспособный футболист.



В Грозном случилась та же история: «Спартак» не играл, а мучился. А центральная зона отсутствовала как класс что при атаке, что при обороне. Гости находились в численном меньшинстве на важнейшем участке поля, проигрывали почти все подборы, допускали свободное пространство, совсем не обеспечивали второй темп и допускали удары со средних дистанций. Счастье красно-белых в том, что «Ахмат», также смотревшийся сереньким и медленным, этим не пользовался.

Семёнов привёз – Селихов ответил взаимностью

«Спартаку» не помог даже быстрый гол, который сборник Семёнов, победоносно вернувшийся из Казахстана, заработал на ровном месте. После не самой удачной подачи углового центральный защитник зачем-то захватил Зе Луиша руками в штрафной, хотя мяч уже перелетал через все головы. Адриано открыл счёт, и казалось, что это событие команде Кононова поможет.

Но красно-белые тут же пропустили, причём даже в более глупой ситуации, чем забили. Их подвело стремление выходить из обороны через низ, посредством коротких и средних передач. Селихов умудрился отдать мяч в центральную зону, не обратив внимания, что Гулиева уже активно прессингуют. Ситуацию усугубил Глушаков, столкнувшийся с Аязом и сбивший его с ног. Мяч отскочил к Раванелли, потом – к Балаю, и тот не без помощи рикошета поразил полупустые ворота.



Селихов вообще поначалу напоминал испуганного кролика – терялся под давлением, отвратительно выбивал мяч вперёд и в середине первого тайма едва не привёз ещё один гол, вновь отдав пас чужому при выходе из штрафной. После перерыва, правда, голкипер сполна исправился и ликвидировал несколько опаснейших выпадов.

Победа при антифутболе

После пропущенного мяча футбол «Спартака» надолго превратился в настоящий кошмар. В нём не было ни прессинга, как против «Краснодара» или «Зенита», ни быстрых контратак, как против «Динамо». Из хорошего до перерыва можно вспомнить разве что один хорошо разыгранный угловой с заблокированным прострелом Ташаева да пару рывков Мельгарехо за спину защитникам. Из плохого – примерно всё остальное.

В дополнение ко всем неприятностям четвёртую жёлтую карточку в сезоне получил Боккетти – теперь итальянец пропустит дерби с ЦСКА, и это может стать проблемой, учитывая, что Кутепов пока лечится, а Жиго, попадающий в заявку вторую игру подряд, не играл с сентября из-за «крестов».



Всё могло и наверняка закончилось бы для Кононова совсем плохо, но помощь пришла со стороны. Тот самый Семёнов, заработавший в моменте с пенальти первую жёлтую карточку, на 63-й минуте полетел в сумасшедший подкат в центре поля – двумя ногами, выставленными вперёд, на большой скорости. Похоже, Мелкадзе он в итоге не задел, но агрессия была проявлена, Георгий (который вообще прилично вышел на замену – за это Кононова стоит похвалить) изобразил боль, а арбитр Лапочкин отреагировал. «Ахмат» остался вдесятером, хотя к тому моменту имел подавляющее преимущество как с визуальной точки зрения, так и статистической.



И «Спартак» тут же забил победный гол. Его на двоих соорудили Зе Луиш и Луис Адриано. В самой концовке Глушаков поставил точку, красивым ударом в «девятку» с левой ноги укрепив преимущество. Показав очень слабый, а порой – просто чудовищный, футбол, красно-белые выиграли. Такие победы тоже нужны, но против ЦСКА со столь странной игрой лучше вообще не выходить на поле.