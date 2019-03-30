Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сельта» — «Вильярреал». 30 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть пражскую «Спарту»

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть пражскую «Спарту»
Футбол / Прочие турниры

В матче 26-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Спарту» из Праги. Встреча прошла в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко, отличившийся на 52-й минуте. В середине второго тайма полузащитник «Спарты» Гуэлор Канга Каку сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу хозяевам принёс хавбек Марек Матейовски, отправивший мяч в ворота соперника на 81-й минуте.

В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Комличенко забил 21 гол и отдал 6 результативных передач в 25 матчах. Российский форвард возглавляет гонку бомбардиров турнира.

«Спарта», набрав 50 очков, занимает третье место в таблице чешского первенства, «Млада Болеслав» (37) — шестое.

Чехия - Высшая лига. 26-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Млада Болеслав
Болеслав
2 : 1
Спарта П
Прага
1:0 – Комличенко – 52, 1:1 – Канга Каку – 73 (пен), 2:1 – Матейовски – 81
Черчесов: Комличенко просматривали, но увиденное нас не до конца устроило
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент