Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть пражскую «Спарту»

В матче 26-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Спарту» из Праги. Встреча прошла в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко, отличившийся на 52-й минуте. В середине второго тайма полузащитник «Спарты» Гуэлор Канга Каку сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу хозяевам принёс хавбек Марек Матейовски, отправивший мяч в ворота соперника на 81-й минуте.

В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Комличенко забил 21 гол и отдал 6 результативных передач в 25 матчах. Российский форвард возглавляет гонку бомбардиров турнира.

«Спарта», набрав 50 очков, занимает третье место в таблице чешского первенства, «Млада Болеслав» (37) — шестое.