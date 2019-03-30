Очередной гол Месси со штрафного — в обзоре матча «Барселона» — «Эспаньол»

В 29-м туре испанской Примеры «Барселона» принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Счёт в матче на 71-й минуте открыл нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, отличившийся очередным голом со штрафного. Победу «Барселоны» в дерби зафиксировал ещё один точный удар аргентинца на 89-й минуте встречи.



«Барселона» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать с чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 13 очков. «Эспаньол» (34) занимает 14-е место в турнирной таблице первенства. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Вильярреалом», «Эспаньол» на своём поле встретится с «Хетафе».