«Витесс» Слуцкого на выезде не сумел обыграть «АДО Ден Хааг»

В матче 27-го тура нидерландской Эредивизии «АДО Ден Хааг» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Гааге на стадионе «Карс Джинс» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «АДО Ден Хааг» отличились нападающий Шеральдо Бекер и полузащитник Лекс Иммерс, оформивший дубль. Автором всех трёх голов «Витесса» стал форвард Томас Бёйтинк.

Серия «Витесса» без побед в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. Ранее команда Слуцкого потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. «АДО Ден Хааг» не выигрывает уже в течение пяти встреч подряд. В предыдущих турах подопечные Алфонса Грунендейка потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

«Витесс», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии, «АДО Ден Хааг» (29) — 13-е.