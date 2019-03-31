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«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги

«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги
Футбол / Франция

В финальном матче Кубка французской лиги «Страсбург» обыграл «Генгам» (0:0, пен. 4:1) и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в городе Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо, которому помогали Стефан Люзи и Орельен Друэ.

«Страсбург» побеждал в самом первом розыгрыше Кубка лиги Франции в 1964 году, а после этого ещё два раза выходил в финал турнира и оба раза одерживал победы (1997, 2005). «Генгам» дошёл до финала турнира впервые в истории.

Лидером по количеству побед в турнире является «Пари-Сен Жермен», который выигрывал трофей шесть раз. С турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Кубок лиги. Финал
30 марта 2019, суббота. 23:05 МСК
Страсбург
Страсбург
0 : 0
4 : 1
Генгам
Генгам
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