«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги

В финальном матче Кубка французской лиги «Страсбург» обыграл «Генгам» (0:0, пен. 4:1) и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в городе Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо, которому помогали Стефан Люзи и Орельен Друэ.

«Страсбург» побеждал в самом первом розыгрыше Кубка лиги Франции в 1964 году, а после этого ещё два раза выходил в финал турнира и оба раза одерживал победы (1997, 2005). «Генгам» дошёл до финала турнира впервые в истории.

Лидером по количеству побед в турнире является «Пари-Сен Жермен», который выигрывал трофей шесть раз. С турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».