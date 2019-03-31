Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»

В матче 27-го тура нидерландской Эредивизии «Виллем II» принимал «Фортуну». Встреча прошла в Тилбурге на стадионе «Виллем II» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Обслуживал матч арбитр Ричард Мартенс, которому помогали Христиан Добре и Патрик Лангкамп.

В составе «Фортуны» отличились нападающий Андрия Новакович и защитник Бранислав Ниняй. Автором всех трёх голов «Виллема II» стал форвард Александер Исак, который три раза реализовал пенальти. На 41-й минуте встречи арбитр удалил с поля хавбека гостей Андрия Балича.

Победная серия «Виллема II» в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. В предыдущих турах «Фортуна» потерпела шесть поражении и одержала одну победу.

«Виллем II», набрав 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, «Фортуна» (29) — 14-е.