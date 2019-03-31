Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Наполи». 31 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»

Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»
Футбол / Прочие турниры

В матче 27-го тура нидерландской Эредивизии «Виллем II» принимал «Фортуну». Встреча прошла в Тилбурге на стадионе «Виллем II» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Обслуживал матч арбитр Ричард Мартенс, которому помогали Христиан Добре и Патрик Лангкамп.

В составе «Фортуны» отличились нападающий Андрия Новакович и защитник Бранислав Ниняй. Автором всех трёх голов «Виллема II» стал форвард Александер Исак, который три раза реализовал пенальти. На 41-й минуте встречи арбитр удалил с поля хавбека гостей Андрия Балича.

Победная серия «Виллема II» в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. В предыдущих турах «Фортуна» потерпела шесть поражении и одержала одну победу.

«Виллем II», набрав 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, «Фортуна» (29) — 14-е.

Нидерланды - Эредивизия. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Виллем II
Тилбург
3 : 2
Фортуна
Ситтард-Гелен
0:1 – Новакович – 32, 1:1 – Исак – 44 (пен), 1:2 – Ниняй – 53, 2:2 – Исак – 58 (пен), 3:2 – Исак – 61 (пен)
Удаления: нет – Балич, 41
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент