Губерниев, Стогниенко и сотрудники «Чемпионата» отпраздновали 14-летие портала

«Чемпионат» отпраздновал 14-й день рождения вместе с друзьями, партнёрами и читателями. Среди гостей присутствовали спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев и Владимир Стогниенко, а также бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.



Во время праздника была преодолена отметка в 1 миллион подписчиков группы «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте», а также организованы проводы сооснователя портала Дмитрия Сергеева.



«Я хотел бы пожелать процветания. Вы и так самые лучшие», — сказал Нигматуллин.



«Всё у „Чемпионата“ будет хорошо. А я поехал дальше. Спасибо вам за всё. Я люблю вас. Пока», — сказал Сергеев, прощаясь с порталом.