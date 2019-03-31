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Губерниев, Стогниенко и сотрудники «Чемпионата» отпраздновали 14-летие портала

Губерниев, Стогниенко и сотрудники «Чемпионата» отпраздновали 14-летие портала
Футбол / Прочие турниры

«Чемпионат» отпраздновал 14-й день рождения вместе с друзьями, партнёрами и читателями. Среди гостей присутствовали спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев и Владимир Стогниенко, а также бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.

Во время праздника была преодолена отметка в 1 миллион подписчиков группы «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте», а также организованы проводы сооснователя портала Дмитрия Сергеева.

«Я хотел бы пожелать процветания. Вы и так самые лучшие», — сказал Нигматуллин.

«Всё у „Чемпионата“ будет хорошо. А я поехал дальше. Спасибо вам за всё. Я люблю вас. Пока», — сказал Сергеев, прощаясь с порталом.

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