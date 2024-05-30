Пике предъявлены обвинения в экономических махинациях — Relevo

Бывшему центральному защитнику «Барселоны» Жерару Пике предъявлены обвинения в участии в коррупционной сделке, которая могла состояться при заключении соглашения о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии между властями этого государства и Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) в 2019 году. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, коммерческий суд Махадаонды №4 постановил провести расследование деятельности Пике, поскольку он был замечен в связях с бывшим главой RFEF Луисом Рубиалесом. В частности, компания экс-футболиста Kosmos взимала комиссионные за действия, предпринятые в отношении Суперкубка Испании.

Эмоциональная встреча Пике и Лапорты перед Суперкубком Испании: