«Интер» раздражён требованиями Лаутаро по новому контракту — CDS

«Интер» не согласен с условиями продления контракта, которые выдвигают нападающий «нерадзурри» Лаутаро Мартинес и его окружение. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

По информации источника, «Интер» готов предложить Лаутаро заработную плату в размере € 8,5 млн плюс бонусы за командные достижения. В свою очередь, футболист запрашивает контракт, рассчитанный на три года, причём в первый сезон он должен получить € 12 млн, во второй сезон — € 14 млн, а в третий — € 16 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Лаутаро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: