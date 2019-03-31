Дивеев: ЦСКА отлично готов к матчу с «Уфой»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской премьер-Лиги с «Уфой». Встреча команд состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Считаю, игра будет сложной. Вообще все игры в чемпионате сложные, каждый соперник готовится к игре и все настроены побеждать. Думаю, мы отлично готовы к матчу. Да, многие уезжали в расположение сборных, но там они также участвовали в тренировках и играх, так что в этом нет проблемы», — приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.

В феврале 19-летний футболист перешел в стан «армейцев» из «Уфы» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока.