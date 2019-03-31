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Газинский: хочется как можно скорее одержать победу в матче с «Анжи»

Газинский: хочется как можно скорее одержать победу в матче с «Анжи»
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».

«Есть, конечно, психологический момент — хочется как можно скорее одержать победу. Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперёд», — приводит слова Газинского пресс-служба «Краснодара» на странице клуба в «Твиттере».

Матч «Краснодар» — «Анжи» состоится сегодня, 31 марта, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 35 очков. «Анжи» (18) — на 14-м месте. Возглавляет таблицу «Зенит» (41).

Посмотреть статистику игроков российского первенства можно на «Чемпионате».

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