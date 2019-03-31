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Болельщики «Зенита» вывесили баннер о бомбардировках Югославии в 1999 году

Болельщики «Зенита» вывесили баннер о бомбардировках Югославии в 1999 году
Футбол / РПЛ

Фанаты «Зенита» на домашнем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» вывесили баннер, посвящённый бомбардировкам Югославии, которые проводили войска НАТО в период с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косово, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Болельщики также скандируют: «Косово — Сербия».

Баннер болельщиков «Зенита»
Баннер болельщиков «Зенита»
Фото: Анатолий Романов, «Чемпионат»

Матч «Зенит» — «Оренбург» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 15-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Оренбург» (26) — на 10-м месте.

Статистику футболистов российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

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