Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 8-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо открыл счёт. Ответный гол был забил на 24-й минуте — его автором стал полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич. Автором второго гола бергамской команды стал колумбийский форвард Дуван Сапата. В компенсированное время матча колумбиец оформил дубль. Таким образом, «Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 4 матчей.



«Аталанта» набрала 48 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Парма» (33) — на 13-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 78 очков в 29 матчах.