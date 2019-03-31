Голы Азмуна и Ракицкого принесли «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин на 33-й минуте забил первый гол встречи с передачи защитника Сергея Терехова. Ответный мяч был забит в начале второго тайма, на 48-й минуте, — его автором стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 81-й минуте защитник петербургской команды Ярослав Ракицкий отправил в ворота «Оренбурга» второй мяч. В концовке встречи, на 88-й минуте, иранский форвард оформил дубль.



«Зенит» набрал 44 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (26) — на 10-м месте в таблице чемпионата России.