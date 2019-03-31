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Голы Азмуна и Ракицкого принесли «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»

Голы Азмуна и Ракицкого принесли «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин на 33-й минуте забил первый гол встречи с передачи защитника Сергея Терехова. Ответный мяч был забит в начале второго тайма, на 48-й минуте, — его автором стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 81-й минуте защитник петербургской команды Ярослав Ракицкий отправил в ворота «Оренбурга» второй мяч. В концовке встречи, на 88-й минуте, иранский форвард оформил дубль.

«Зенит» набрал 44 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (26) — на 10-м месте в таблице чемпионата России.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 – Сутормин – 33, 1:1 – Азмун – 48, 2:1 – Ракицкий – 81, 3:1 – Азмун – 88
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