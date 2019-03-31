Дриусси: победа над «Оренбургом» — важный шаг на пути к чемпионству

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси дал комментарий после домашнего матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

«Эмоций очень много. Мы сумели добиться очень нужной и желанной победы. Это важный шаг на пути к тому, к чему мы стремимся, — к чемпионству. Моя позиция на поле сегодня? Центральная зона — привычная мне позиция, в этой зоне нападающего я всегда любил играть. По итогам первого тайма тренер увидел, что там есть большое пространство, и это не позволяет нам быстро отнимать и контролировать мяч, а также доводить его до ворот. Мы изменили схему и смогли переломить ход матча.

Интервью, в котором я сказал, что ошибся, переехав в Россию? Я давал его аргентинскому радио, и часть моих слов была вырвана из контекста. Как сказал в том интервью, я не раскаиваюсь в том, что со мной сейчас происходит. Мне в «Зените» хорошо и очень комфортно», — передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.