«Лилль» отыграл два мяча и победил «Нант» в Лиге 1

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Нант» уступил «Лиллю» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар». Обслуживал матч арбитр Вилли Делажо.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал Валентин Эйссерик, который реализовал пенальти. Всего через две минуты преимущество хозяев увеличил Калифа Кулибали с передачи Фабио. На 62-й минуте разрыв в счёте сократил Рафаэл Леау, которому ассистировал Адама Сумаоро. Через шесть минут счёт сравнял Николя Пепе, который отличился с пенальти. На 69-й минуте гостей вывел вперёд Жонатан Бамба, которому ассистировал Пепе. Эйссерик мог сравнять счёт, но на 82-й минуте не реализовал пенальти.

«Лилль», набрав 60 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (31) остался на 15-м месте.