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«Лилль» отыграл два мяча и победил «Нант» в Лиге 1

«Лилль» отыграл два мяча и победил «Нант» в Лиге 1
Футбол / Франция

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Нант» уступил «Лиллю» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар». Обслуживал матч арбитр Вилли Делажо.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал Валентин Эйссерик, который реализовал пенальти. Всего через две минуты преимущество хозяев увеличил Калифа Кулибали с передачи Фабио. На 62-й минуте разрыв в счёте сократил Рафаэл Леау, которому ассистировал Адама Сумаоро. Через шесть минут счёт сравнял Николя Пепе, который отличился с пенальти. На 69-й минуте гостей вывел вперёд Жонатан Бамба, которому ассистировал Пепе. Эйссерик мог сравнять счёт, но на 82-й минуте не реализовал пенальти.

«Лилль», набрав 60 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (31) остался на 15-м месте.

Франция - Лига 1. 30-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Нант
Нант
2 : 3
Лилль
Лилль
1:0 – Эйссерик – 54 (пен), 2:0 – Кулибали – 56, 2:1 – Леау – 62, 2:2 – Пепе – 68 (пен), 2:3 – Бамба – 69
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