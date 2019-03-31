Эффектный гол Ракицкого со штрафного — в видеообзоре матча «Зенит» — «Оренбург»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Оренбург» со счётом 3:1. Игра проходила на «Газпром Арене».

Счёт в матче на 33-й минуте открыл хавбек гостей Алексей Сутормин. Хозяева свои голы забивали исключительно во второй половине поединка. На 48-й минуте отличился Сердар Азмун. Победный мяч на 81-й минуте эффектным ударом со штрафного удара провёл Ярослав Ракицкий. Третий гол в воротах «Оренбурга» побывал на 88-й минуте. Вторым забитым мячом в игре отметился иранский форвард Азмун.

После 21-го тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Сергея Семака — 44 очка. «Оренбург» расположился на 10-й позиции. Подопечные Владимира Федотова набрали 26 баллов.