Мусаев: не совсем правильно выделять одного Игнатьева по матчу с «Анжи»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:0).

«Мы сыграли максимально профессионально, не давали сопернику никаких шансов забить. С 1-й по 90-ю минуту команда выполнила все поставленные задачи. Радует, что мы смогли забить 5 мячей и не остановились на счёте 2:0, 3:0. Мы играли для зрителей, которых сегодня было очень много, 23 тысячи. Отличная поддержка, трибуны гнали нас вперёд, за что им огромное спасибо. Эта победа нужна была как воздух, и я рад, что мы смогли её добиться.



Конечно, мы рады, что ребята из академии могут выходить на поле в таком количестве. Шесть воспитанников на поле, три забитых гола — это отличный результат. У них впереди большой путь, чтобы прочно закрепиться в составе, нужно много работать и проявлять себя в «Краснодаре-2». Прогресс есть, мы не стоим на месте. Надеюсь, что в основном составе будут появляться новые ребята.



Есть группа футболистов, которые тренируют пенальти. Классон всегда был в той группе, на тренировках он практически всегда забивает. Сегодня не было сомнений, что будет бить именно Виктор.



Думаю, не совсем правильно выделять одного Игнатьева. Сегодня была настоящая команда, и именно за счёт командных действий мы выиграли. Я уверен, что Игнатьев может играть ярче. Мы рады, что он забил, для нападающего это важно, но ему, как и всем молодым игрокам, предстоит много работы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.