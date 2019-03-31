Адиев подал в отставку с поста тренера «Анжи» после разгрома от «Краснодара»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 21-го тура РПЛ заявил, что подал в отставку.

«После таких матчей комментарии излишни. «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю.

Что касается дороги в Краснодар, мне абсолютно неважно, как добираться на матч. Моё сердце принадлежит футбольному полю и этой игре, я хочу заниматься только этим. Я считаю, что я был несостоятелен, как тренер, поэтому принял решение уйти в отставку", — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

После 21-го тура «Анжи» расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Махачкалы набрала 18 очков.