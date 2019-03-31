Голубев: «Краснодару» нужны были очки, и мы просто играли в свой футбол

Полузащитник «Краснодара» Артём Голубев прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:0).

«Очень приятно видеть такое количество болельщиков на трибунах. Это подчёркивает, что люди ходят смотреть не на топ-команды, а полюбили футбол и наш клуб. Можно сказать, что команда завоевала доверие болельщиков.



Я думаю, это случайность, что «Краснодар» ставит рекорды в матчах с «Анжи». Сегодня так получилось, что соперник пропустил много мячей. Нам нужны были очки, мы хотели порадовать болельщиков и просто играли в свой футбол», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар», набрав 38 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (18) остался на 14-м месте.