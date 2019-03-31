Четыре гола и удаление — в обзоре матча «Аякс» — ПСВ

В центральном матче 27-го тура чемпионата Нидерландов встречались «Аякс» и ПСВ. Встреча проходила в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Завершилась она победой хозяев поля со счётом 3:1.

Первый мяч в игре оказался на счету защитника гостей Даниэля Шваба. Только на беду гостей забил он в свои ворота. Оплошность партнёра по команде на 58-й минуте исправил Люк де Йонг, восстановивший равновесие. На это «Аякс» ответил двумя забитыми мячами на 72-й и 90+6-й минутах. В первом случае автором гола стал Душан Тадич, а во втором - Давид Нерес. С 57-й минуты хозяева играли в меньшинстве. С поля был удалён Нуссайр Мазрауи.

Победа позволила «Аяксу» сократить отставание в турнирной таблице чемпионата от лидирующего ПСВ до двух очков.