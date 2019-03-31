«Уфа» — ЦСКА: мы предупреждали, что стоит уважать нас

«Твиттер» «Уфы» по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА опубликовал обращение к сопернику.

«Мы предупреждали, что стоит уважать нас», — сказано в сообщение уфимского клуба.

Посмотреть обращение можно в "Твиттере" «Уфы».

Матч ЦСКА — «Уфа» завершился со счётом 2:2. До 87-й минуты поединка «армейцы» выигрывали с результатом 2:0. Однако в оставшееся время гости смогли забить дважды и увезти из столицы ничью. Сначала с передачи Ондржея Ванека результативным ударом отметился Ловро Бизяк. А на 90+4-й минуте ничью гостям принёс Сильвестр Игбун. Второй ассист на свой счёт записал Ондржей Ванек.

После 21-го тура «Уфа» разместилась на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 17 очками в активе.