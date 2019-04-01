Эррера требует от «Манчестер Юнайтед» зарплату на уровне € 12 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера озвучил свои требования клубу по условиям нового контракта, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 29-летний хавбек, учитывая интерес, который к нему проявляют «Арсенал» и «ПСЖ», затребовал от «красных дьяволов» повышения зарплаты на уровне € 230 тыс в неделю (€ 12 млн в год). Клуб же сообщил испанскому футболисту, что готов платить ему не больше € 200 тыс в неделю (€ 10,4 млн в год).

В нынешнем сезоне Эррера сыграл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Срок действия его контракта с манкунианским клубом рассчитан до лета текущего года. По нему его зарплата составляет € 150 тыс в неделю (€ 7,8 млн в год).