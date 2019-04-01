Бензема забил гол каждой команде Примеры, с которой играл

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (3:2).

Благодаря этому на счету форварда теперь есть гол в ворота каждой команды, с которой он играл в Примере. Всего француз отличился 141 раз в матчах с 34 командами.

31-летний Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (28 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей (три — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами. Кроме того, на его счету четыре гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.