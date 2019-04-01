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Себальос: «Реал» снова вернётся на вершину

Себальос: «Реал» снова вернётся на вершину
Футбол / Испания

Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (3:2). В этой встрече хавбек отметился голом.

«Это был мой первый гол на «Сантьяго Бернабеу». Вчера я сказал своей семье, что есть выйду на поле, то у меня будет шанс забить.

С первого дня тренер дал понять, что у каждого будет шанс проявить себя. Иско и другие игроки ответили на это своими действиями на поле.

«Реал» снова вернётся на вершину.

Мне понятно моё будущее. Я мечтаю побеждать с «Реалом», и никто не отнимет этого у меня. Я буду продолжать бороться за это ежедневно», – приводит слова Себальоса El Chiringuito.

«Реал», набрав 57 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата.

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