«Анжи» не принял заявление Адиева об отставке

Руководство «Анжи» не приняло заявление об отставке главного тренера Магомеда Адиева. Как сообщает официальный «твиттер» махачкалинской команды, специалист продолжит работу в клубе.

Накануне главный тренер «Анжи» после поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 21-го тура РПЛ заявил, что подал в отставку. Позже президент клуба Осман Кадиев заявил, что попытается убедить наставника остаться.

После 21-го тура «Анжи» расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Команда из Махачкалы имеет в своём активе 18 очков. Отставание от 12-й позиции, которую занимает «Динамо» и которая позволяет сохранить прописку в РПЛ, составляет 5 баллов. В следующем туре «Анжи» дома сыграет как раз против конкурентов из столицы.