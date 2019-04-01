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Смоленские приставы выдворили из России нигерийца, который остался после ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Смоленские приставы выдворили из России нигерийца, который остался после ЧМ-2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В Смоленске был задержан гражданин Нигерии, не покинувший Россию после окончания чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает информагентство «О чём говорит Смоленск».

«Срок действия безвизового режима и паспорта болельщика истёк, а мужчина продолжал оставаться на территории Российской Федерации», — рассказали в УФССП России по Смоленской области.

Суд признал пребывание нигерийца в России незаконным. Африканец надеялся попасть через Россию в одну из европейских стран, но сделать это ему не удалось.

По результатам исполнительного производства было принято решение о принудительном выдворении гражданина Нигерии за пределы России. Билет на самолёт нигерийский гражданин приобрёл за собственные средства. Гость страны был препровождён до аэропорта, где его передали сотрудникам пограничной службы ФСБ.

Более 5 тыс. фанатов, которые приехали на ЧМ-2018, до сих пор не покинули Россию
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