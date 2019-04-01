Смоленские приставы выдворили из России нигерийца, который остался после ЧМ-2018

В Смоленске был задержан гражданин Нигерии, не покинувший Россию после окончания чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает информагентство «О чём говорит Смоленск».

«Срок действия безвизового режима и паспорта болельщика истёк, а мужчина продолжал оставаться на территории Российской Федерации», — рассказали в УФССП России по Смоленской области.

Суд признал пребывание нигерийца в России незаконным. Африканец надеялся попасть через Россию в одну из европейских стран, но сделать это ему не удалось.

По результатам исполнительного производства было принято решение о принудительном выдворении гражданина Нигерии за пределы России. Билет на самолёт нигерийский гражданин приобрёл за собственные средства. Гость страны был препровождён до аэропорта, где его передали сотрудникам пограничной службы ФСБ.