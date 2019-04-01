Макларен уволен с поста главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» сегодня, 1 апреля, объявил об увольнении Стива Макларена с поста главного тренера. Как сообщает официальный сайт английского клуба, до назначения нового наставника команду будет временно возглавлять Джон Юстас.



Под руководством Макларена «Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне занимает лишь 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 44 очками в активе.

«Куинз Парк Рейнджерс» в общей сложности с Маклареном выиграл 16 матчей, проиграл 21 встречу и девять раз сыграл вничью. 57-летний специалист ранее возглавлял сборную Англии. Также он работал в таких командах, как «Дерби Каунти», «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро», «Твенте», «Вольфсбург», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед».