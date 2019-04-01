Манчини: если Балотелли будет работать, то получит шанс в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что у нападающего Марио Балотелли, ныне выступающего за «Марсель», ещё есть шанс вернуться в национальную команду.

«Храбрость, талант и молодость — это три вещи, которые важны для нас. Балотелли такой же игрок, как и все, с невероятными способностями. Он ещё очень молод, и всё зависит от него. Если он преуспеет и будет усердно работать, то он получит свой шанс.



В конечном итоге нам нужно будет позвонить 23 игрокам, и кто-то должен будет остаться вне игры. Пока мы думаем только о Евро-2020, куда хотим попасть, а потом посмотрим, что произойдёт», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.

В 30-м туре французской Лиги 1 «Марсель» провёл домашний матч с «Анже» (2:2), в котором Балотелли оформил дубль.