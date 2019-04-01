А. Егоров: Лапочкин должен был удалить Боккетти в матче «Ахмат» — «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отметил, что в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:3) главный арбитр встречи Сергей Лапочкин должен был удалить защитника красно-белых Сальваторе Боккетти.



«В матче «Ахмат» — «Спартак» Лапочкин должен был предъявить Боккетти вторую жёлтую карточку и удалить его. Итальянец не имел возможности сыграть в мяч, поэтому это карточка. Из-за ворот был хороший повтор, что Боккетти не успевает. Со стороны арбитра это было видно не очень хорошо, возможно, из-за этого он не оценил это должным образом. Возможно, не увидел со своей позиции агрессии. Соответственно, он допустил ключевую ошибку в этом эпизоде. Оценка за матч, конечно, не будет положительной», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.