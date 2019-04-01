Гаттузо: «Милан» по-прежнему жив и здоров, лучшее лекарство от невзгод — победа

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», который состоится завтра, 2 апреля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.



«Мы подходим к матчу после двух неудачных результатов, но „Милан“ по-прежнему жив и здоров. Мы столкнулись с некоторыми трудностями, но мы не мертвы. Лучшее лекарство от всех невзгод — победа. Мы все гребём в одной лодке, я спокоен.



Цель „Милана“ — вернуться в Лигу чемпионов. Мы работаем все вместе, чтобы это произошло. Отношения с Леонардо? Я наслышан о том, что пишут об этом в прессе, но мы уже поговорили между собой. Для нас матч с „Удинезе“ имеет решающее значение. Необходимо выйти на поле с правильным настроем. Сейчас необходимо думать только об этой игре и отключиться от внешних проблем», — приводит слова Гаттузо Football Italia.