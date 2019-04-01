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Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом
Футбол / Испания

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отметил, что нападающий Антуан Гризманн не покинет мадридский клуб предстоящим летом. Ранее сообщалось, что французский форвард может перейти в «Барселону».

«Нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт летом из „Атлетико“. Я уверен на тысячу процентов, что он останется», — приводит слова Сересо Marca.

В нынешнем сезоне Гризманн в составе «Атлетико» в 29 матчах чемпионата Испании отдал 9 результативных передач и стал автором 12 голов. Футболист был близок к переходу в «Барселону» прошлым летом, однако в итоге принял решение остаться в мадридском клубе. Позже в СМИ появилась информация, согласно которой спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль контактировал с Гризманном по поводу возможного трансфера в «Барселону».

Абидаль обсудил с Гризманном возможный переход в «Барселону»
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