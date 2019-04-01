Президент «Атлетико»: нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт из команды летом

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отметил, что нападающий Антуан Гризманн не покинет мадридский клуб предстоящим летом. Ранее сообщалось, что французский форвард может перейти в «Барселону».



«Нет никаких шансов, что Гризманн уйдёт летом из „Атлетико“. Я уверен на тысячу процентов, что он останется», — приводит слова Сересо Marca.



В нынешнем сезоне Гризманн в составе «Атлетико» в 29 матчах чемпионата Испании отдал 9 результативных передач и стал автором 12 голов. Футболист был близок к переходу в «Барселону» прошлым летом, однако в итоге принял решение остаться в мадридском клубе. Позже в СМИ появилась информация, согласно которой спортивный директор каталонского клуба Эрик Абидаль контактировал с Гризманном по поводу возможного трансфера в «Барселону».

Абидаль обсудил с Гризманном возможный переход в «Барселону»