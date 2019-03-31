Абидаль обсудил с Гризманном возможный переход в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль обсудил с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном возможный переход в каталонский клуб, сообщает munDo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.



По информации источника, руководство «Барселоны» заинтересовано в приобретении французского футболиста. Сообщается, что соглашение Гризманна с каталонским клубом может быть заключено через заявление игрока. Француз в обращении должен признать, что допустил ошибку, нарушив устную договорённость с «Барселоной».



В нынешнем сезоне Гризманн в составе «Атлетико» в 29 матчах чемпионата Испании отдал 9 результативных передач и стал автором 12 голов. Футболист был близок к переходу в «Барселону» прошлым летом, однако в итоге принял решение остаться в мадридском клубе.

«Барселоне» нужно будет продать нескольких игроков, чтобы подписать Гризманна