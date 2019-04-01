Симеоне: верю в Диего Косту и до смерти хочу, чтобы он остался в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что хотел бы видеть испанского нападающего Диего Косту в мадридской команде в следующем сезоне.



«Я хочу, чтобы Диего Коста остался в команде. Всякий раз он доказывает, что является важным игроком для „Атлетико“. Не зря его возвращение в команду принесло нам победу в Лиге Европы. Присутствие Косты и его помощь ведут команду вперёд, и это дорогого стоит.



Я уверен, что если мы проведём сбалансированную предсезонную подготовку летом, то сможем продолжать выступать на высоком уровне. Я хочу, чтобы Диего остался. Я верю в него и до смерти хочу, чтобы он продолжал выступать за нас в следующем сезоне», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.