Бистрович: сложно объяснить то, что произошло в матче с «Уфой»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился эмоциями после домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». «Армейский» клуб, ведя в счёте 2:0, в концовке встречи пропустил два мяча и упустил победу.



«Сложно подобрать правильные слова, чтобы объяснить то, что произошло в матче с «Уфой». Мы должны были довести дело до победы, могли забить еще 1–2 мяча. У нас были отличные шансы. Но в итоге после глупой ошибки мы пропустили гол «из ниоткуда» и упустили победу», — цитируют «Известия» Бистровича.



ЦСКА, набрав 37 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (17) осталась в зоне вылета на 15-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком». Матч состоится 6 апреля.