Чеферин: арбитры должны останавливать матчи в случае проявления расизма

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что арбитры должны быть более решительными при проявлениях расизма во время матчей.



«Мне стыдно, что в 2019 году нам приходится организовывать конференцию, направленную на приветствие разнообразия в спорте. Вызывает беспокойство тот факт, что мировые лидеры и политики преуменьшают расистские и дискриминационные инциденты.



После того что произошло в последние месяцы, мы вновь поговорим с арбитрами, чтобы они не боялись действовать. Мы понимаем, что судьи — тоже люди и им трудно принимать определённые меры. Арбитры должны останавливать матчи в случае проявления расизма. Люди, проявляющие расовую нетерпимость, — это меньшинство, но они самые громкие. Большая часть болельщиков также недовольна подобным поведением», — приводит слова Чеферина Daily Mail.