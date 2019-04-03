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«РБ Лейпциг» и «Гамбург» вышли в 1/2 финала Кубка Германии

«РБ Лейпциг» и «Гамбург» вышли в 1/2 финала Кубка Германии
Футбол / Германия

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Аугсбург» принимал «РБ Лейпциг». Встреча команд состоялась на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер, который отправил мяч в ворота «Аугсбурга» на 74-й минуте. В компенсированное время встречи ответный гол забил исландский нападающий хозяев Альфред Финнбогасон. На 121-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал защитник «РБ Лейпцига» Марцель Хальстенберг.

В другом четвертьфинальном матче Кубка Германии «Падерборн 07» принимал «Гамбург». Встреча на стадионе «Бентелер-Арена — Энерджитим-Арена» в Падерборне завершилась победой гостей со счётом 2:0. Дубль в этом матче оформил нападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга.

Таким образом, «РБ Лейпциг» и «Гамбург» вышли в 1/2 финала Кубка Германии, а «Аугсбург» и «Падерборн 07» завершили выступление в турнире.

Кубок Германии. 1/4 финала
02 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Аугсбург
Аугсбург
1 : 2
ДВ
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Вернер – 74, 1:1 – Финнбогасон – 90+4, 1:2 – Хальстенберг – 120+1 (пен)
Кубок Германии. 1/4 финала
02 апреля 2019, вторник. 19:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
0 : 2
Гамбург
Гамбург
0:1 – Ласогга – 54, 0:2 – Ласогга – 68
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