В матче 1/4 финала Кубка Германии «Аугсбург» принимал «РБ Лейпциг». Встреча команд состоялась на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт в матче открыл нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер, который отправил мяч в ворота «Аугсбурга» на 74-й минуте. В компенсированное время встречи ответный гол забил исландский нападающий хозяев Альфред Финнбогасон. На 121-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал защитник «РБ Лейпцига» Марцель Хальстенберг.



В другом четвертьфинальном матче Кубка Германии «Падерборн 07» принимал «Гамбург». Встреча на стадионе «Бентелер-Арена — Энерджитим-Арена» в Падерборне завершилась победой гостей со счётом 2:0. Дубль в этом матче оформил нападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга.



Таким образом, «РБ Лейпциг» и «Гамбург» вышли в 1/2 финала Кубка Германии, а «Аугсбург» и «Падерборн 07» завершили выступление в турнире.