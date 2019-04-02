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Голы Бонуччи и Кина принесли «Ювентусу» победу в матче с «Кальяри»

Голы Бонуччи и Кина принесли «Ювентусу» победу в матче с «Кальяри»
Футбол / Италия

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал туринский «Ювентус». Встреча команд состоялась на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола встречи стал Леонардо Бонуччи — защитник «Ювентуса» отправил мяч в ворота «Кальяри» с подачи нападающего Федерико Бернардески на 22-й минуте. В концовке матча, на 85-й минуте, отличился форвард туринской команды Мойзе Кин. Напомним, в заявку туринцев на этот матч не попали Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Марио Манджукич.

«Ювентус» набрал 81 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (33 очка) располагается на 13-м месте в таблице итальянской Серии А.

Италия - Серия А. 30-й тур
02 апреля 2019, вторник. 22:00 МСК
Кальяри
Кальяри
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 – Бонуччи – 22, 0:2 – Кин – 85
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