Голы Бонуччи и Кина принесли «Ювентусу» победу в матче с «Кальяри»

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал туринский «Ювентус». Встреча команд состоялась на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола встречи стал Леонардо Бонуччи — защитник «Ювентуса» отправил мяч в ворота «Кальяри» с подачи нападающего Федерико Бернардески на 22-й минуте. В концовке матча, на 85-й минуте, отличился форвард туринской команды Мойзе Кин. Напомним, в заявку туринцев на этот матч не попали Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Марио Манджукич.



«Ювентус» набрал 81 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (33 очка) располагается на 13-м месте в таблице итальянской Серии А.