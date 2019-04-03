Уткин: я почти в полном порядке, не надо мне звонить

Известный журналист Василий Уткин, на которого 2 апреля было совершено нападение, рассказал о своём состоянии.



«Коллеги, я почти в полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в „телеграме“. Добрых снов!» — написал Уткин в «Твиттере», сопроводив текстовое сообщение картинкой, на которой главный тренер сборной России Станислав Черчесов представлен в образе маньяка-убийцы Фредди Крюгера.

Ранее Уткин подробно рассказал об инциденте:



«Мне только что брызнули чем-то неизвестным в лицо. Это случилось после тренировки „Эгриси“. Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.



Upd: правильно! Это «черёмуха». Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", — отмечал Уткин.