Уткин: мне только что чем-то брызнули в лицо, кружится голова

Известный журналист и комментатор Василий Уткин сообщил, что на него было совершено нападение.

«Мне только что брызнули чем-то неизвестным в лицо. Это случилось после тренировки „Эгриси“. Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Upd: правильно! Это «черемуха». Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В последнем выпуске своей передачи Уткин, в частности, сказал следующее:

«Ни для кого не секрет, и об этом могут прямо сказать пять-шесть человек, включая высших руководителей ведущих клубов России, что Алан Агузаров, приступая к делам, представляется человеком, который, в случае чего, решит вопросы со Станиславом Черчесовым.



Я вам расскажу ещё одну прекрасную историю. Совсем недавно один довольно известный в Москве банкир пришёл в компанию довольно известных футбольных людей, один из которых входит в совет директоров одного из крупнейших клубов России, с презентацией. С презентацией компании, которая могла бы заниматься агентским бизнесом, в который банк, который он представляет, готов был сделать серьёзные инвестиции. И вот в этой презентации кейс Алана Агузарова с игроками „Краснодара“ Магомедом-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым уже фигурировал в качестве примера удачной сделки. Была такая презентация.



Я не знаю, подадите ли вы на меня в суд. Я об этом мечтаю, потому что два свидетеля совершенно точно могут подтвердить факт такой встречи. Да и молодой банкир — человек в Москве известный, представитель хорошего, благовоспитанного семейства и поклонник каббалы.



Меня немного заколебал вопрос о том, что лично мне в этой истории нужно. Отвечу вам на него прямо сейчас. Мне нужно, чтобы тренер национальной сборной тренировал национальную сборную. У него это, между прочим, неплохо получается. Но эта работа требует отрешения от всего остального — в интересах дела», — сказал Уткин на своём YouТube-канале.