Шоу пропустит два матча АПЛ из-за дисквалификации

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу пропустит следующие два матча АПЛ из-за дисквалификации, полученной за 10 жёлтых карточек в нынешнем сезоне, сообщает Metro. Футболист получил предупреждение в матче с «Вулверхэмптоном» и теперь пропустит игру с «Вест Хэмом» 13 апреля и встречу с «Эвертоном» 21 апреля.



Если бы Шоу обошёлся в прошлом матче без предупреждения, то его предыдущие жёлтые карточки сгорели бы. По правилам АПЛ игроки дисквалифицируются за каждую пятую жёлтую карточку в сезоне, но если футболист успевает пройти назначенный ранее крайний срок, то наказание не наступает, хотя общий счёт карточек всё равно ведётся.

После 32 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» занимает в таблице АПЛ пятое место.