Уткин не будет обращаться в полицию после нападения

Известный блогер Василий Уткин сообщил, что не собирается обращаться в полицию после того, как накануне в Москве неизвестный распылил ему в лицо содержимое баллончика.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Уткин пояснил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы, поскольку не хочет терять на это время.

Уткин 17 марта в программе «Футбольный клуб» говорил на тему конфликта 19-летнего форварда Ивана Игнатьева и «Краснодара». Блогер сообщил, что делами Игнатьева стал заниматься племянник бывшего главы Северной Осетии Алан Агузаров, который, по словам Уткина, представляет интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

На вопрос о том, действительно ли он подозревает в организации нападения Черчесова, комментатор ответил: «Мне больше некого подозревать».